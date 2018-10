Vergaloppeerde Bloomberg zich met artikel over Chinese hackers? 

Zack Whittaker, die bij TechCrunch over cybersecurity schrijft, merkt op dat de publicatie wel helderder had kunnen zijn. "Als je niet transparant ben over hoe je aan dingen bent gekomen, verlies je het vertrouwen van gebruikers."

Groenewegen tekent wel aan dat dit soort aanvallen realistisch zijn. "We moeten hier in algemene zin wel rekening mee houden. Dat geldt overigens ook voor Nederland, aangezien wij in hoge mate afhankelijk zijn van chips uit de VS en China." Tenslotte gelooft de beveiligingsexpert de verklaringen van de bedrijven en overheden wel. "Mijn verwachting is dat zij hier niet over liegen, daarvoor hangt er te veel vanaf."

Op het moment van schrijven is er vanuit Bloomberg zelf nog geen update gekomen. De vraag is of dat in de loop van vanmiddag of vanavond nog gaat veranderen.