Saudisch koningshuis belt met zoon Khashoggi: gecondoleerd

De Saudische koning Salman en kroonprins Mohammed hebben gebeld met de zoon van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Het koningshuis heeft zijn condoleances overgebracht aan Salah Khashoggi. Over de inhoud van het gesprek zijn geen details bekendgemaakt.

Saudi-Arabië heeft toegegeven dat Khashoggi is vermoord op het consulaat in Istanbul, volgens de Saudi's kwam hij om bij een gevecht.

De journalist, die ook schreef voor de Washington Post, had zich op 2 oktober gemeld bij het consulaat om de papieren te regelen voor zijn huwelijk. Hij kwam nooit meer naar buiten.

Twee weken lang ontkende het land dat het iets te maken had met de verdwijning, en deed alle berichten over een doodseskader dat hem in stukken had gehakt af als onzin, maar bevestigde dit weekend toch dat Khashoggi was gedood. 18 mensen zijn opgepakt.

De minister van Buitenlandse Zaken noemde de dood zondag een gigantische en ernstige fout, maar zei er meteen bij dat kroonprins Salman er niets van afwist.

Verschillende wereldleiders hebben de druk op Saudi-Arabië opgevoerd en willen dat de onderste steen snel boven komt. De Turkse president Erdogan zegt dat hij dinsdag in het Turkse parlement details over het onderzoek naar de moord zal openbaren.