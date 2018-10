Gorbatsjov: 'Plan Trump terugtrekken wapenverdrag fout'

Nederland was een van de landen waar in die tijd veel te doen was rond kruisraketten. Het plan van de NAVO was om verschillende kruisraketten in Nederland te plaatsen als verdediging tegen de Sovjet-Unie. Nederlanders kwamen hier tegen in opstand en demonstreerden massaal. In 1981 kwamen er 400.000 mensen naar het Museumplein in Amsterdam. In 1983 was de grootste demonstratie in Nederland ooit: 550.000 mensen demonstreerden in Den Haag tegen de komst van kruisraketten naar ons land.