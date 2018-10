Rusland waarschuwt Trump: opzeggen kernwapenverdrag heel gevaarlijk

Konstantin Kosatsjov, voorzitter van de buitenlandcommissie in de Russische Eerste Kamer, de Federatieraad, denkt dat de Amerikaanse opzegging van het verdrag kan leiden tot oorlog en wereldwijde nucleaire chaos. Kosatsjov spreekt van chantage en waarschuwt de VS voor tegenmaatregelen, waaronder militaire.

Beiden zeggen dat er geen enkele aanleiding is om het verdrag op te zeggen, omdat Rusland zich in tegenstelling tot wat Trump zegt netjes aan de regels houdt.

Volgens correspondent David Jan Godfroid zijn de Russische reacties zo fel omdat het een optelsom is van allerlei dingen. Rusland klaagt dat de Amerikanen het ene na het andere internationale verdrag opzeggen, bijvoorbeeld de Iran-deal, en dat ze zich daarmee een onbetrouwbare internationale partner tonen.

Sancties drukken steeds zwaarder

Daarnaast beginnen de Russen de sancties van de VS en de EU steeds beter te voelen, zoals die vanwege de annexatie van de Krim in 2014 en de Skripal-zaak, zegt Godfroid. "De economische groei wordt erdoor vertraagd en het gaat niet alleen om sancties tegen bedrijfstakken, maar ook tegen personen. Dat gaat steeds meer pijn doen. Van zakenmensen in de kring van Poetin zijn tegoeden bevroren, ze kunnen niet meer reizen omdat ze geen visa meer krijgen. Dat merken ze zelf, maar ook hun bedrijven, en daarmee de Russische economie."

Daarnaast speelt nog het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.

In het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) is in 1988 vastgelegd dat er geen kernraketten met een bereik van 500 tot 5000 kilometer die vanaf de grond worden afgeschoten, mogen worden geproduceerd en getest. Het akkoord was het resultaat van onderhandelingen tussen president Reagan en Sovjetleider Gorbatsjov.