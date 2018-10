2018 (nu al) droomjaar voor zonnepaneel-eigenaren

Kou en felle zon is het best

De meeropbrengst van dit jaar lijkt vooral te danken aan een opvallend hoge opbrengst in de maanden mei en juli. In juni, augustus en september was de opbrengst gemiddeld. Ook in februari was de opbrengst opvallend hoog.

Het is niet zo dat een lange, warme zomer automatisch betekent dat zonnepanelen bovengemiddeld presteren. Zonnepanelen zijn namelijk blij met zon, maar niet per se met warmte, legde Wim Sinke eerder bij ons uit. Als hoogleraar zonne-energie (UvA) is hij tevens verbonden aan TNO.

De perfecte combinatie voor maximale opbrengst is kou en felle zon. Maar omdat de zon vaker en langer schijnt in de zomer, weegt dat voordeel ruimschoots op tegen het nadeel van hitte. "We hebben in een aantal maanden van dit jaar aanzienlijk meer zonlicht gehad dan andere jaren. De winst die je krijgt door dat extra zonlicht, is veel hoger dan het negatieve effect van de warmte", zegt Sinke.

570 euro per jaar

Naar schatting liggen er inmiddels ruim 12 miljoen zonnepanelen in Nederland. Verspreid over huizen, in weilanden etc. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in een paar jaar tijd flink gestegen en wordt inmiddels geschat op bijna 700.000, zo'n tien procent van het totaal aantal huishoudens.

Hoe merken die huishoudens zo'n goed zonne-energie jaar in hun portemonnee? "Normaal levert een set van tien zonnepanelen zo'n 500 euro per jaar op, dit jaar zal dat zo'n 70 euro meer zijn", zegt Puk van Meegeren, energieadviseur bij Milieu Centraal.

"Als je vaker, langere tijd, zulke condities hebt, zal dat zich dus ook vertalen naar een kortere terugverdientijd van de investering in de panelen", zegt Van Meegeren. "Maar het is natuurlijk niet gezegd dat volgend jaar hetzelfde gaat zijn".

Aantrekkelijk

Op dit moment is het nog zo dat de zogeheten salderingsregeling het financieel aantrekkelijk(er) maakt om te investeren in zonnepanelen. Daardoor krijgen zonnepaneel-eigenaren nu nog een gunstige vergoeding als zij meer stroom opwekken dan ze zelf nodig hebben en deze stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Maar de regering vindt die regeling te duur worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aan het kijken hoe hij die kan versoberen. Een nieuwe regeling had moeten ingaan in 2020, maar dat wordt waarschijnlijk op zijn vroegst 2021. De huidige regels blijven dus nog zeker twee jaar bestaan, ook voor mensen die nu zouden willen beginnen met zonnepanelen.

"Het gaat de regering trouwens niet alleen om geldbesparing", zegt Wim Sinke. "Als we naar grootschalige toepassing willen, is het goed om het eigen gebruik van zelf opgewekte stroom zo groot mogelijk maken. Daar is nu geen financiƫle prikkel voor, omdat je net zo veel terugkrijgt voor teruggeleverde, als voor zelf gebruikte stroom."

Minister Wiebes schat dat met de nieuwe regeling huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, hun investering in zonnepanelen, nog steeds in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Hoe de nieuwe regeling er verder uit komt te zien, is nog niet duidelijk.