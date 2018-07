Zonnepanelen zijn blij met de zon, niet met de hitte

Het zijn gouden tijden voor de eigenaren van zonnepanelen - zou je denken. Met de hoeveelheid zon van deze maand wekken tien zonnepanelen nu genoeg energie op om met een elektrische auto van Utrecht naar Rome én terug te rijden. Maar ze zouden nog veel meer opleveren als het niet zo heet zou zijn. Zonnepanelen werken namelijk minder goed in de hitte. Hoe zit dat?

Professor Wim Sinke van TNO legt uit: hoe warmer een zonnepaneel is, hoe minder goed het werkt. En op dagen als deze wordt zo'n paneel bloedheet: rond de 65 graden, 30 graden hoger dan de omgevingstemperatuur. Dat komt doordat er weinig wind is en de zon fel schijnt. Die hitte helpt niet mee: zonnepanelen leveren in dit weer per zon-uur 15 procent minder op dan wanneer de zon even fel zou schijnen in de winter, met een buitentemperatuur van rond het vriespunt.

Kou en felle zon

"Dat is de ideale situatie voor een zonnepaneel, een heldere zon in een koude winter. Maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor en bovendien heb je in de winter sowieso korte dagen en veel minder uren zon, ook op een heldere dag. De totale opbrengst van een paneel over een dag of een maand is daarom altijd veel lager dan in de zomer", zegt Sinke.

De zonnepaneelopbrengst is dus afhankelijk van de felheid van de zon en het aantal uren dat die schijnt en van de temperatuur. Maar omdat de zon zo veel vaker schijnt in de zomer, weegt het voordeel daarvan op tegen het nadeel van de hitte. Ondanks het feit dat zonnepanelen minder efficiënt zijn in de hitte, zorgt de zon in de maanden april tot en met juli namelijk voor de helft van de jaaropbrengst van een zonnepaneel.