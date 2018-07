Zonnepanelen poetsen loont als er veel stof op ligt

Het zijn gouden tijden voor eigenaren van zonnepanelen. Hoe meer zon, hoe meer stroom. Maar aan het droge weer kleeft ook een nadeel: zonder regenbuien blijft er veel stof liggen op de panelen. En dat zorgt voor een 10 procent lagere opbrengst, zegt energiedeskundige Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht.

"10 procent minder betekent vijf eurocent per paneel. In Nederland liggen zo'n tien miljoen zonnepanelen. Op een zonnige dag als deze lopen we dus een half miljoen euro mis", zegt Van Sark. Zonnepanelen zo nu en dan schoonmaken is volgens hem dus zeker de moeite waard. Vooral voor eigenaren van heel veel zonnepanelen, zoals agrariƫrs of grote bedrijven.

Bij een grote boerenschuur met meer dan honderd zonnepanelen, levert schoonmaken volgens de deskundige al gauw 600 of 700 euro per maand extra op. Zij kunnen gebruiken maken van speciale 'poetsrobots'. Die worden op afstand bediend, bijvoorbeeld vanuit een hoogwerker.