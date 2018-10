Kan het Italiaanse begrotingstekort leiden tot EU-sancties?

De Europese begrotingsregels zijn op zichzelf veel te strikt, vindt hoogleraar economie en oud-Centraal Plan Bureau directeur Coen Teulings. Ze zijn daardoor niet geloofwaardig. Italië heeft weinig speelruimte omdat de Italiaanse economie al 15 jaar niet of nauwelijks groeit en de staatsschuld te hoog is. Boetes vanuit Europa zullen volgens hem niet erg behulpzaam zijn om het land weer terug op het rechte pad te krijgen.

Sancties zoals boetes vindt Teulings niet wenselijk. Ze schuren met de problemen waarmee het land kampt: een staatsschuld van ruim 130 procent van de Italiaanse economie. "Een land met te hoge uitgaven opzadelen met hoge boetes, lost het probleem niet op."

Ook Jacobs vraagt zich af of stevig ingrijpen door Europa wel verstandig is. "We moeten onszelf afvragen: is het een goed idee als de Europese Unie veel te zeggen krijgt over de begroting van een soeverein land? Dat kan zich tegen Europa keren, zoals de opkomst van populisten, ook in Italië, laat zien."

Financiële steun

De huidige crisis in Italië is vooral een crisis van het politieke systeem, zegt Teulings. Het wantrouwen van Italiaanse burgers in hun politici, heeft tot gevolg dat de burger de Europese Unie als reddingsboei beschouwt. Daar heeft de Italiaanse politiek rekening mee te houden. "Het zal veel getouwtrek opleveren, maar uiteindelijk zal Italië inbinden."

De Italianen zullen volgens Teulings bovendien sneller inbinden zodra de financiële markten gaan piepen. Dat doen ze al: de rente op Italiaanse staatsobligaties steeg vrijdag naar het hoogste niveau in vier jaar. De rente op een tienjarige staatslening stond op het hoogtepunt op 3,8 procent. Investeerders lijken te vrezen voor de gevolgen van een ruzie tussen de Europese Unie en Italië over de Italiaanse begroting.

Volgens Teulings zullen dit soort signalen de Italiaanse regering uiteindelijk voor de keuze stellen hoe nu verder te gaan, en dan is er geen andere optie meer dan water bij de wijn te doen of een beroep te doen op financiële steun van Europa, maar die steun zal er alleen komen met harde voorwaarden. "Dat is voor hen nog veel erger."