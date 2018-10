Parlement Macedonië akkoord met naamswijziging

Het Macedonische parlement heeft een belangrijke eerste stap gezet waarmee de naam van het land gewijzigd kan worden. De naamswijziging is nog niet definitief, maar met het besluit van de parlementsleden is wel een grote horde genomen. In juni kwamen Griekenland en Macedonië al tot overeenstemming.

80 van de 120 parlementsleden stemden voor het plan de procedure te starten waarmee de naam van het land wordt veranderd in Republiek Noord-Macedonië. Dat was precies de twee derde meerderheid noodzakelijk is voor een grondwetswijziging.

Vorige maand werd een referendum over de naamswijziging en over toetreding tot de NAVO en EU ongeldig verklaard vanwege een te lage opkomst. Slechts 37 procent van de bevolking nam deel aan de stemming, terwijl 50 procent vereist was.

Conflict met Griekenland

Het conflict met Griekenland over de naam 'Macedonië' begon in 1991, toen Macedonië zich afscheidde van Joegoslavië en zich omdoopte tot de Republiek Macedonië. Tot woede van Griekenland, dat een gelijknamige regio heeft en vindt dat de naam bij Griekenland hoort. Het conflict gaat ook over de vraag welk land Alexander de Grote (356 v.C. - 323 v.C.), koning van Macedonië, kan claimen.

Het besluit van het parlement leidt er mogelijk ook toe dat het land lid kan worden van de NAVO en de EU; tot nu toe werd dit tegengehouden door Griekenland. Het land werd wel toegelaten als lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Ook het Griekse parlement moet nog stemmen over de naamswijziging. Het is onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.