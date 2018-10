Half-Nederlandse ex-politicus Nick Clegg wordt communicatiebaas Facebook

De voormalige Britse vicepremier Nick Clegg gaat bij Facebook werken. Hij wordt hoofd communicatie en publiek beleid bij het technologiebedrijf.

De 51-jarige Clegg spreekt vloeiend Nederlands. Zijn moeder is Nederlands, zijn vader is half-Russisch en hij spreekt ook Frans, Duits en Spaans. The Financial Times schrijft dat Clegg ergens in de komende weken in het Londense kantoor begint en in januari naar Silicon Valley in de Verenigde Staten verhuist. Zijn vrouw, die advocaat is, en hun drie zonen verhuizen mee.

Cameron

Cleggs Liberaal-Democratische Partij vormde tussen 2010 en 2015 een coalitie met de Conservatieven van toenmalig premier David Cameron. In die periode was hij vicepremier, tot hij in 2015 aftrad na een nederlaag bij de Britse parlementsverkiezingen.

Bij Facebook volgt Clegg Elliot Schrage op. Die werkte tien jaar bij het bedrijf en kreeg te maken met schandalen over nepnieuws, verkiezingsinmenging en privacyschending.