Rechter: woonwagenbewoners Spijkenisse mogen voorlopig blijven

Een groep woonwagenbewoners mag van de rechter voorlopig blijven op de standplaats in Spijkenisse waar ze enkele weken geleden hun caravans hebben neergezet. De gemeente Nissewaard wilde de groenstrook ontruimen, maar de rechter hield dat tegen. De uitspraak kan ook gevolgen hebben in andere gemeenten.

De caravans staan op de standplaats aan de Clara Visserstraat als protestactie tegen het gemeentebeleid voor woonwagens. Op dezelfde plek stonden in het verleden al woonwagens en er zijn voorzieningen voor stroom en riolering. De gemeente Nissewaard stelt dat de woonwagenbewoners er indertijd uit zichzelf zijn vertrokken, waarna het bestemmingsplan voor de plek is aangepast en er niet langer mensen mogen wonen.

Volgens de woonwagenbewoners zijn ze niet uit vrije wil vertrokken. Ze willen weer terug. Op de alternatieve locatie is volgens hen geen plek. Ze zeggen dat Nissewaard wil dat ze naar andere gemeenten verhuizen.

Uitsterfbeleid

Tot afgelopen zomer probeerden veel gemeenten het aantal standplaatsen voor woonwagens terug te brengen tot nul. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman oordeelden dat dit uitsterfbeleid in strijd was met de wet. In juli bepaalde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dat gemeenten daarom meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners.

Volgens de woonwagenbewoners hebben ze door het nieuwe beleid recht op meer standplaatsen in de gemeente Nissewaard, waaronder de plek van de protestactie.

Protestactie

De rechter gaf geen oordeel over het toewijzen van deze standplaats. Maar omdat de caravans er staan als protestactie, mag de gemeente de plek niet ontruimen. De woonwagenbewoners zien de uitspraak dan ook als een tussenstap. "De strijd is nog niet gestreden. Dit hebben we gewonnen, maar de oorlog nog niet", zegt een van hen.

Ook op tientallen andere plekken voeren woonwagenbewoners dergelijke bezettingsacties voor hun standplaatsen en deze uitspraak kan daarvoor gevolgen hebben. "De gedachtegang van de rechter kan aanknopingspunten bieden voor andere rechters die zo'n situatie moeten beoordelen", zegt de rechtbank. "Als dit op andere plekken ook als betoging gebeurt, dus met spandoeken, en dat verloopt ordelijk, dan mag de gemeente niet op deze manier optreden."