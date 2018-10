Khashoggi in laatste column: 'Wereld zwijgt over Arabische misstanden'

Waarom de krant het stuk nu pas heeft gepubliceerd, legt een van de eindredacteuren in de krant uit. "We hielden de publicatie nog even tegen, omdat we hoopten dat Jamal terug zou keren. Nu moeten we accepteren dat dat niet meer gaat gebeuren."

Khashoggi refereert in zijn column onder meer aan de jarenlange celstraf die een Saudische columnist kreeg, en een zaak waarbij de Egyptische overheid de leiding overnam van een krant. "Dit soort acties leiden tot een veroordeling van de internationale gemeenschap. Maar daarna blijft het stil."

En daardoor hebben overheden in de Arabische wereld de vrije hand om media monddood te maken, op een steeds intensievere wijze, zo zegt de journalist. "Er was een tijd dat we dachten dat journalisten door het internet vrij konden publiceren. Maar overheden hebben het internet op een agressieve manier geblokkeerd. Ze hebben verslaggevers opgepakt en druk uitgeoefend op adverteerders om de omzet van bepaalde publicaties te laten dalen."

IJzeren gordijn

Volgens Khashoggi gaat de Arabische wereld schuil achter een eigen "IJzeren Gordijn", dat niet van buitenaf maar van binnen is opgetrokken. "Tijdens de Koude Oorlog was er Radio Free Europe, waarmee de hoop op vrijheid voor mensen werd gekoesterd. De Arabische wereld heeft iets soortgelijks nodig."

Khashoggi zegt dankbaar te zijn dat The Washington Post het initiatief heeft genomen om veel van zijn stukken in het Arabisch te laten vertalen en te publiceren, zodat inwoners van het Midden-Oosten iets kunnen leren van democratieën in het Westen. "Als een Egyptenaar iets leest over de werkelijke kosten van een bouwproject in Washington, dan kan hij of zij ook de gevolgen van soortgelijke projecten in zijn of haar omgeving begrijpen."

Ook zegt hij dat het belangrijk is dat mensen uit de Arabische wereld een platform hebben, waar ze gehoord worden. "We lijden onder armoede, mismanagement en slecht onderwijs. Door het creëren van een onafhankelijk, internationaal forum, zonder tussenkomst van de haatpropaganda van overheden, kunnen gewone mensen in de Arabische wereld de problemen van hun samenlevingen aankaarten."