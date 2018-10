ING voor Kamerleden door het stof over witwassen

ING is in de Tweede Kamer door het stof gegaan voor de witwasaffaire, waarover de bank een recordschikking van 775 miljoen euro heeft gesloten met het Openbaar Ministerie.

ING-bestuurder Van Rijswijk zei tijdens een hoorzitting: "We hebben over een lange periode fouten gemaakt, grote fouten". Hij voegde eraan toe zich persoonlijk verschrikkelijk te voelen over de zaak. "Dit is niet wat ik wil. Niet als ING'er, maar ook niet als klant."

Klanten konden jarenlang rekeningen van de ING gebruiken om geld wit te wassen. Volgens het OM was het maken van winst belangrijker dan het voldoen aan de regels. Van Rijswijk bevestigde dat: "De bank is ernstig tekortgeschoten en het is aan ons om het vertrouwen te herwinnen".

Geen bonus

Toen het nieuws over de schikking begin vorige maand naar buiten kwam, reageerde de Tweede Kamer furieus. Vooral het feit dat de meeste verantwoordelijke mensen gewoon op hun plek blijven is veel Kamerleden een doorn in het oog. Alleen financieel topman Koos Timmermans ruimde het veld.

Volgens Van Rijswijk worden functionarissen wel gestraft, bijvoorbeeld door ze geen loonsverhoging of bonus te geven. Maar ontslag ligt niet voor de hand. "Wat er fout is gegaan was een heel proces. Daar zijn heel veel personen bij betrokken, die maar een deel van het proces doen."

Breukink sprak op persoonlijke titel

De Kamerleden zijn ook woedend over uitspraken van ING-commissaris Breukink. Die zei begin deze maand dat politici hun toon moeten matigen over de schikking. Door onnodig hard te reageren voeden ze volgens hem het wantrouwen tegenover het bedrijfsleven.

Van Rijswijk nam afstand van de uitlatingen van Breukink. "De commissaris sprak op persoonlijke titel, niet voor ING."

Ook het OM was uitgenodigd voor de hoorzitting. Procureur-generaal Van der Burg verdedigde de schikking met de bank. 775 miljoen euro was volgens hem het maximum, omdat niet aangetoond kon worden dat er sprake was van opzet.

Kamerleden wilden weten of het OM niet had kunnen eisen dat de verantwoordelijken zouden opstappen. Van der Burg: "Het OM gaat niet over het personeelsbeleid van de bank".