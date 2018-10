Rutte in debat over dividendbelasting: dit is een kras, maar dat hoort erbij

Premier Rutte vindt dat hij geschonden uit de strijd over de afschaffing van de dividendbelasting is gekomen. Dat zei hij tijdens een laatste debat daarover met de Tweede Kamer.

"Is dat een kras? Dat is een kras. Ik heb ook gezegd: dat is mijn baan. Als mijn baan zou zijn het voorkomen van krassen, doe ik mijn werk niet. Mijn baan is zoveel mogelijk krassen verzamelen en hopelijk gaan er af en toe ook wat dingen goed."

Gisteren maakte hij bekend dat het kabinet afziet van de maatregel om de dividendbelasting voor bedrijven af te schaffen.

Biezen pakken

Voor de oppositie in de Tweede Kamer was er niet veel meer te halen in het debat. PvdA-leider Asscher zei dat hij niet tevreden is over de antwoorden van Rutte en eiste excuses van hem. Hij vindt het onaanvaardbaar dat de premier de maatregel verdedigde door te zeggen dat Nederland een onverantwoord risico zou nemen als de afschaffing niet door zou gaan.

Rutte verontschuldigde zich niet. "Ik denk dat er ook vaak wat dingen goed gaan, maar er gaan ook dingen fout. Dat hoort bij besturen, verantwoordelijkheid nemen."

PVV-leider Wilders diende een motie van wantrouwen in. "Hij zou het landsbelang pas dienen als hij zijn biezen zou pakken", beet Wilders Rutte toe.

De motie werd gesteund door PvdA, FvD, SP en DENK, en haalde het niet.