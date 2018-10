Dividendtaks blijft: 'Zuur voor Rutte, maar hij is flexibel'

Premier Rutte stelde dat zijn positie niet is aangetast nu het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting heeft afgeblazen, maar volgens politiek redacteur Xander van der Wulp is het wel "zijn pijnlijkste politieke nederlaag tot nu toe".

"Maar Rutte is flexibel, hij verdedigt al weer even vrolijk het alternatieve pakket met lastenverlichting dat er nu ligt", zegt Van der Wulp. En dat terwijl hij de afgelopen maanden, ondanks groeiende kritiek, de afschaffing door dik en dun bleef verdedigen.

Vandaag nam de coalitie de bocht. In het wekelijkse overleg tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd overeenstemming bereikt: de dividendbelasting blijft, maar het geld dat nu vrijkomt gaat wel in zijn geheel naar het bedrijfsleven.

Favoriete wapen van de oppositie

Die oppositie legt zich daar niet bij neer. De afgelopen maanden was de dividendmaatregel het favoriete wapen van de oppositie om het kabinet te raken en dat geven de partijen niet zomaar op. Ze willen dat het geld, 1,9 miljard euro, ten goede komt aan de hele samenleving, en niet alleen aan het bedrijfsleven.

Maar volgens Van der Wulp gaat dat niet gebeuren. "In het regeerakkoord is na lang onderhandelen afgesproken dat dit geld naar de bedrijven zou gaan. Als je dat gaat veranderen dreigt het hele kaartenhuis in elkaar te storten en dat wil geen enkele regeringspartij."

Stabiliteit

Alle partijen in Rutte III kunnen leven met de nu gekozen oplossing. De afschaffing van de dividendbelasting was vooral een wens van Ruttes VVD. Met het alternatieve pakket krijgen de liberalen nu toch iets wat ze willen: lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

De coalitiepartners zouden de 1,9 miljard euro misschien best aan andere dingen willen besteden, maar volgens Van der Wulp begrijpen ze dat ze daarmee de stabiliteit van het kabinet in gevaar zouden brengen.