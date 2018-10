Alternatief voor dividendmaatregel: lagere belasting voor bedrijven

Het kabinet wil de lasten voor het bedrijfsleven verlagen. De plannen komen in de plaats van de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Die maatregel is definitief van tafel, liet premier Rutte vandaag weten.

Haagse bronnen zeggen dat de vennootschapsbelasting die grote bedrijven betalen over hun winst wordt verlaagd van 22,5 naar 20,5 procent. Voor het midden- en kleinbedrijf gaat die belasting van 16 naar 15 procent.

Expatregeling

Het kabinet zet in op lagere personeelslasten voor werkgevers. Daarom wordt de zogeheten expatregeling met twee jaar verlengd. Bedrijven kunnen daarmee buitenlandse werknemers tot 30 procent van hun salaris belastingvrij uitkeren.

Eerder wilde staatssecretaris Snel van Financiƫn de duur van die gunstige regeling terugbrengen van acht jaar naar vijf jaar. Die versobering wordt nu twee jaar uitgesteld.

Naar schatting 65.000 expats maken gebruik van het belastingvoordeel. Jaarlijks loopt de schatkist daardoor tussen de 900 miljoen en 1 miljard euro mis.

Daarnaast komt er voor het bedrijfsleven nog een subsidieregeling om innovatie te bevorderen. In totaal gaat het om een lastenverlichting van 1,9 miljard euro. Dat was ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting.