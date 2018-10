Regeringspartijen: belastingverlaging goed voor bedrijven en Nederland

De SGP spreekt als enige oppositiepartij waardering uit voor het belastingpakket van het kabinet. SGP-leider Van der Staaij noemt het een stap in de goede richting. "Wij vinden het terecht dat in plaats van die lelijke meloen een frisse fruitmand voorligt", zei hij. "Dit is niet alleen goed voor de grote, maar ook voor de kleinere bedrijven."

De andere oppositiepartijen vinden het alternatieve plan net zo slecht als het afschaffen van de dividendbelasting. Zijn vinden dat premier Rutte in een jaar van discussie over de dividendbelasting zijn geloofwaardigheid is verloren. "Hij is zijn politieke kompas allang kwijt", zegt PVV-leider Wilders. "Deze premier moet weg."