Onderzoek: veel minder insecten in regenwoud door klimaatverandering

Het gaat wereldwijd bar slecht met insecten. Een nieuwe studie laat zien dat het probleem nog wijder is verbreid dan waar wetenschappers eerder van uitgingen.

In het Puerto Ricaanse regenwoud El Yunque is de insectenpopulatie tussen 1977 en 2013 maar liefst zestig keer kleiner geworden. Ook het aantal insecteneters zoals hagedissen, kikkers en vogels is er afgenomen. En dat terwijl het park al tijden wordt beschermd.

De New Yorkse onderzoeker Bradford Lister bracht de insectenpopulatie in het park in 1976 voor de eerste keer in kaart. Ruim 40 jaar later keerde hij terug met een collega van de Universiteit van Mexico.

Ze vingen geleedpotigen en lieten netten over vegetatie gaan om beestjes te verzamelen. Er vlogen veel minder vogels over en er waren bijna geen vlinders te bekennen. "Het was meteen duidelijk toen we dat bos in gingen", zegt Lister tegen The Washington Post. Insecten zijn zeer belangrijk in het ecosysteem. Ze bestuiven bloemen en zijn voedsel voor veel vogels en zoogdieren.

Klimaatverandering

Bij de grootschalige krimp van insectenaantallen in West-Europa worden schaalvergroting in de landbouw en het gebruik van pesticiden als mogelijke boosdoeners genoemd.

Maar volgens de onderzoekers kan het bijna niet anders dan dat klimaatverandering de oorzaak is van het gekelderde insectenaantal in het beschermde Puerto Ricaanse regenwoud.

Tolerant

"Dat zou je niet verwachten. Je denkt 'de tropen zijn lekker warm, dat zijn insecten wel gewend'", zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Om in Nederland te overleven moeten insecten heel tolerant zijn voor hoge en lage temperaturen en allerlei aanpassingen doen, maar in de tropen is het heel stabiel."