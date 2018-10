Verdachten grote aanslag Nederland opnieuw langer vast

Het voorarrest van zeven mannen die mogelijk van plan waren een aanslag te plegen in Nederland, is opnieuw verlengd. De rechtbank in Rotterdam vindt dat er genoeg reden is om de mannen langer vast te houden.

Zes verdachten blijven nog drie maanden in voorlopige hechtenis. Voor een laatste verdachte geldt een termijn van 45 dagen. Daarna wordt opnieuw getoetst of hij langer vast moet blijven.

De verdachten werden eind september aangehouden in Weert en Arnhem. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie hadden ze vergevorderde plannen voor een terroristische aanslag en ging het om de meest serieuze dreiging tot nu toe.

'Groot evenement'

Het zevental zou van plan zijn geweest toe te slaan op een groot evenement in Nederland en daar veel slachtoffers te maken. Om welk evenement het gaat, is onduidelijk. De verdachten zouden bomgordels hebben willen gebruiken.

Bij huiszoekingen vond de politie ook 100 kilo kunstmest, die mogelijk als grondstof diende voor een autobom op een tweede plek. Bij hun aanhouding vond de politie ook vijf vuurwapens.

Arnhem

De groep komt oorspronkelijk uit Arnhem; sommige mannen zijn verhuisd naar de regio Rotterdam. Spil in het netwerk is de 34-jarige Hardi N., vermoedt het OM. De AIVD hield hem in de gaten en tipte de politie over het aanslagplan. Hij werd eerder veroordeeld voor een uitreispoging naar Syriƫ en het financieren van jihadstrijders.

Na de arrestaties bracht de NOS de groep al grotendeels in kaart. De resterende verdachten zijn de 21-jarige Nabil B. uit Rotterdam en een 27-jarige man uit Huissen.