Vernis verwijderen mag, maar Nachtwacht wordt beslist niet overgeschilderd

Volgens Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits is De Nachtwacht sinds 1642, toen Rembrandt het schilderde, meer dan 25 keer behandeld. Nu is een nieuwe ingreep nodig.

"We houden de toestand van De Nachtwacht continu in de gaten. We hebben gezien dat de laatste jaren er aan de onderzijde een lichte waas is verschenen." Ook is de verf verkleurd die bij de restauratie in 1976 werd gebruikt en is de vernis vergeeld.

Dat laatste is een bekend verschijnsel, legt schilderijenrestaurator Femke van der Knaap, die een atelier heeft in Haarlem, uit. "De vernis wordt aangebracht om de kleuren te verdiepen. Vroeger waren dat natuurlijke harsen die met oplosmiddelen werden verdund en dan met een kwast of spuit werden aangebracht. Nadeel van de vernis is dat het na verloop van tijd gaat vergelen."