Jaar na spraakmakende moord op Maltese journaliste ligt onderzoek nog open

De politie tast nog altijd in het duister over wie de opdracht tot de moord gaf. "De opdrachtgever heeft er waarschijnlijk heel goed over nagedacht", zegt Pieter Omtzigt in NOS Met het Oog op Morgen. "Want het was een zware autobom. Niet iets dat je even in elkaar zet."

Het CDA-Kamerlid Omtzigt doet als lid van de Raad van Europa onderzoek naar de omstandigheden die leidden tot deze moord. "In een democratie controleren journalisten en parlementariërs de machthebbers. En op het moment dat journalisten worden vermoord, gaat je democratie een groot stuk achteruit. Een aantal mensen zal het beslist prettig gevonden hebben dat ze minder gecontroleerd worden."

Minder strikte scheiding

Op de eilandstaat Malta wonen 416.000 mensen en een strikte scheiding van macht en de controleurs van die machthebbers kan dan moeilijk te handhaven zijn. Parlementariërs doen het werk maar parttime. De helft van de parlementariërs werkt ook voor de overheid of is zelfstandig en krijgt grote contracten van de staat. Omtzigt: "Dan zou het kunnen dat men de regering iets minder controleert, als je daar zelf werkzaam bent."