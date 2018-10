Schoolklas week naar huis gestuurd na ontslag invalkracht

De leerlingen van groep 7 van basisschool De Boeier in Lelystad zitten deze week noodgedwongen thuis. De invalkracht die voor de klas stond heeft per direct ontslag genomen en er kan geen vervanger worden gevonden.

Directeur Roelie Renzema zegt tegen Omroep Flevoland de situatie te betreuren. De circa 25 kinderen naar huis sturen was volgens haar de laatste optie. Alternatieven, zoals het verdelen van de leerlingen over andere klassen, zijn volgens haar geen geschikte oplossing omdat het een te hoge werkdruk oplevert voor de andere docenten.

Vervanger via Facebook

Ouders balen van de situatie. Een van hen probeert via Facebook een vervanger te vinden. "Hellup!!", schrijft de moeder bij een foto van haar dochter. "Deze bijna 10-jarige wil graag naar school maar haar invalmeester heeft vrijdag per direct ontslag genomen en gekregen. Wie o wie heeft een bevoegde leerkracht in zijn/haar netwerk die voor het resterende schooljaar een groep 7 kan lesgeven?"

Directeur Renzema stelt dat het gaat om een tijdelijke situatie. Ze zegt er vertrouwen in te hebben dat de kinderen na de herfstvakantie weer gewoon les krijgen op De Boeier.

Volgens de directeur is het lerarentekort ook op andere scholen in Lelystad nijpend. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat een zieke of vertrekkende docent lastig op te vangen is door een groot tekort aan invalkrachten.