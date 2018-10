Steeds minder invalkrachten in onderwijs

Pabo

Die instroom zal met name moeten komen vanuit de pabo. Daar is het aantal aanmeldingen dit jaar met 11 procent gestegen. Maar de invalpools denken dat dit niet genoeg is.

"Er gaan straks een hele hoop oudere leraren met pensioen, en in onze regio stijgt het aantal aanmeldingen bij de pabo niet zo hard. Het maakt hooguit een verschil van drie leraren, en daar zijn we niet mee gered", verzucht Eric Reekers van TCOZ.

Zijinstromers

Vorige week maakte minister Slob bekend dat er extra geld komt voor het aanpakken van het lerarentekort. Een deel van dat geld moet naar zij-instromers: mensen die zich willen laten omscholen tot docent.

Daar zijn de invalpools blij mee, maar ze zien dat scholen veel tijd en moeite kwijt zijn aan de zijinstromers. "We kunnen die mensen niet direct voor de klas zetten, het vergt veel tijd en begeleiding, en daarvoor is de subsidie die het ministerie biedt niet toereikend", vertelt Paul Jetten van Centrum Personeelsvoorziening Ingenium.

Daarnaast betwijfelt Jetten of het een goed signaal is naar de beroepsgroep om iemand zo snel voor de klas te zetten. "Ik ga morgen ook niet als automonteur of chirurg aan de slag, zelfs niet als ik de goede papieren heb. Geef leraren de waardering die ze nodig hebben."

