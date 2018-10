Trump: klimaatverandering is geen verzinsel

De Amerikaanse president Trump ziet klimaatverandering niet langer als een hoax, een verzinsel. "Ik ontken klimaatverandering niet", zei hij in een interview met de tv-zender CBS. Wel stelde hij dat het klimaat op een gegeven moment "weer terug" zou kunnen veranderen.

Trump zei verder te betwijfelen of de mens de aanstichter is van klimaatverandering. Ook waarschuwde hij dat de aanpak van klimaatverandering erg kostbaar gaat worden. Hij zei geen "biljoenen dollars" te willen uitgeven, en geen "miljoenen banen" te willen verliezen.

Trump heeft klimaatverandering in tal van eerdere gevallen niet alleen afgedaan als een hoax, maar ook als een Chinees verzinsel en als een manier om veel geld te verdienen aan de Verenigde Staten. De kosten waren ook de reden voor Trump om de VS vorig jaar terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, om zo "een eerlijkere deal voor de VS en zijn arbeiders" te kunnen krijgen.

Opwarming

Dat het klimaat sterk verandert, lees: opwarmt, wordt onderschreven door nagenoeg alle internationale klimaatwetenschappers en wetenschappelijke organisaties. Ook is er een brede consensus dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de recente opwarming. Vorige week waarschuwde het VN-panel IPCC in een rapport dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op onder meer droogte en overstromingen te beperken.