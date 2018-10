'Primitief om te zeggen dat er een vaste Nederlandse cultuur was'

"Er staat veel in waarvan vakhistorici zullen zeggen: dat wisten we al", erkent Heerma van Voss. "Maar er bestaan nog veel clichés. Dat zie je ook in het politieke debat, waar bijvoorbeeld gezegd wordt dat in Nederland altijd een joods-christelijke traditie heerste. Daar zouden veel van de Joden die heel lang gediscrimineerd zijn van opgekeken hebben. Of dat we altijd tolerant waren tegen homoseksuelen. Nee, homoseksuelen zijn in Nederland ook vervolgd en gediscrimineerd. Het is wat mensen nu waarderen aan Nederland en dan projecteren op het verleden."

Anachronistisch verleden

Het is volgens Heerma van Voss allemaal terug te voeren op het ontstaan van de geschiedenis als discipline in de 19e eeuw, een uitgesproken nationalistische tijd. "Het eigen land werd gezien als een logische eenheid en ieder land wilde graag laten zien dat het een glorierijk verleden had."

Het leidde tot een anachronistisch verleden, dat door een moderne bril bekeken werd. Neem de Tachtigjarige Oorlog, dit jaar 450 jaar geleden begon. "We zijn gewend om die te zien als een oorlog tussen twee natiestaten, zoals Duitsland in de Tweede Wereldoorlog Nederland bezette. Maar het was een stuk complexer. Het was vooral een oorlog van Nederlanders onderling, niet alleen tegen de Spanjaarden: katholieken tegen protestanten, of gezagsgetrouwen tegen rebellen."

Toevalligheden

Het was ironisch genoeg juist de koning van Spanje die - pas een generatie eerder - Nederland meer samenhang had gegeven. De middeleeuwse Nederlanden waren geen staatkundig politiek geheel, Karel V had ze "bij elkaar gesprokkeld" in het kader van een bredere machtsconsolidatie door heel Europa. Overwinningen en verliezen tijdens de Opstand vormden ons land verder.

"De vorm die Nederland uiteindelijk heeft gekregen, de landkaart die we allemaal kennen, hangt mede af van allerlei toevalligheden en het verloop van de strijd. Het was goed mogelijk geweest dat Emden bij Nederland had gehoord, of Limburg juist niet."

Wat valt er in dat geval nog te zeggen over een coherente volksaard in dat gebied over al die eeuwen? Wie daarvan spreekt, vervalt in wat Heerma van Voss noemt primitief historisch nationalisme. "Je kunt heel goed nationalistisch zijn, daar zijn we niet tegen. Maar het is primitief om te zeggen dat er een vaste Nederlandse cultuur was in dit gebied 500 jaar geleden of 1000 jaar geleden. We zien juist veel ontwikkeling, onder andere in wisselwerking met het buitenland."