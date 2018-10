Storm Leslie laat ravage achter in Portugal

De tropische storm Leslie, die nu door Spanje trekt, heeft in Portugal een ravage achtergelaten. Bomen en elektriciteitspalen zijn omgewaaid, daken zijn van huizen geblazen en straten zijn overstroomd. Mogelijk zitten honderdduizenden mensen zonder stroom.

Hoewel Leslie gisteravond van een orkaan afzwakte tot een tropische storm, zijn er windstoten gemeten van 176 kilometer per uur. Daarmee lijkt Leslie overeenkomstig de verwachtingen "de krachtigste storm sinds 1842" in Portugal te zijn geworden. Het komt zelden voor dat een Atlantische orkaan het Iberisch schiereiland bereikt.

Leslie kwam gisteren in de buurt van Figueira da Foz aan land, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Lissabon. Vanwege de harde windstoten werd daar gisteravond besloten om de bezoekers van een concert in de concerthal te houden. In het district Coimbra, waar Figueira da Foz ook in ligt, lijkt de schade het grootst te zijn.

Vliegverkeer

Ook in Leiria, ten zuiden van Coimbra, heeft de storm veel schade aangericht. Over de precieze omvang zal in de loop van de dag meer duidelijk worden. Vooralsnog lijkt het elektriciteitsnetwerk vooral in Leiria en in de buitenwijken van Lissabon te zijn beschadigd, maar het elektriciteitsbedrijf sluit niet uit dat het getroffen gebied later op de dag groter blijkt.

Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen en Portugese media melden dat er tot nu toe alleen lichte verwondingen bekend zijn. Tientallen vliegtuigen, onder meer in Lissabon, Porto en ook op Madeira blijven vanochtend nog aan de grond. De marathon van Lissabon gaat vanochtend met een uur vertraging wel gewoon van start.

Leslie trekt nu door Spanje, in noordoostelijke richting. Ook daar wordt rekening gehouden met veel neerslag en windstoten rond 100 kilometer per uur. Het is nog niet duidelijk welk pad Leslie in Spanje precies zal afleggen.