Hommen: 'bedrijfsleven moet werken aan vertrouwen'

Grote Nederlandse multinationals moeten werken aan een betere communicatie met de politiek en de samenleving. Dat zegt Jan Hommen, een van de zestien president-commissarissen die gisteren op bezoek waren bij premier Rutte in het Catshuis.

De bedrijven staan er niet goed op, erkent Hommen in een gesprek met de NOS. "We moeten echt werken aan het vertrouwen tussen het bedrijfsleven en de politiek. "We hebben een probleem en onderkennen dat. We moeten er iets aan doen. We moeten beter communiceren. We moeten beter vertellen waar wij voor staan. En we moeten beter luisteren naar de andere kant, wat andere mensen proberen te doen."

Dividenddiscussie en ING

De top van het bedrijfsleven kreeg de afgelopen tijd veel kritiek, onder meer na de salarisrel en het witwasschandaal bij ING en rond de discussie over de dividendbelasting. Jan Hommen was van 2009 tot 2013 bestuursvoorzitter van ING. Nu is hij president-commissaris bij Ahold Delhaize.

Unilever-topman Paul Polman gaf vorige week tegenstanders van de afschaffing van de dividendbelasting voor een deel de schuld voor het mislukken van het plan om het hoofdkantoor in Londen te sluiten en een geheel Nederlands bedrijf te worden. En ING-commissaris Henk Breukink klaagde over de toonhoogte van politici.

Rutte: 'Dat is democratie, jongens!'

Premier Rutte heeft zich de afgelopen tijd geërgerd aan de houding van het bedrijfsleven. "Het zijn vreselijke uitspraken", zei hij vandaag nog. "Ook getuigend van een naïviteit en een gebrek aan respect voor de democratie. Bijvoorbeeld over de dividendbelasting riep er iemand op een gegeven moment: 'Ja weet je, dat komt doordat de politiek er zo negatief over deed.' Ja hallo, we hebben hier gewoon oppositie en die heeft het volste recht om mij dagelijks te bekritiseren op het feit dat ik zo'n maatregel neem. Dat is democratie jongens!"

"Ja wat kan ik daarvan zeggen", zegt Hommen over de verhouding tussen de politiek en het bedrijfsleven. "Het is altijd vervelend als er misverstanden ontstaan. Die zul je dan toch moeten gaan oplossen. En ik denk dat wij bereid zijn om te kijken hoe we dat kunnen doen. Wij moeten zorgen dat wij onze zaken goed op orde hebben. Als de politiek dat ook doet en we doen dat samen met elkaar, dan denk ik dat het een heel goed land zal worden."

'Dividendbelasting niet besproken'

De geschrapte afschaffing van de dividendbelasting is volgens Hommen gisteren bij het overleg niet ter sprake gekomen. "We hebben niet over de dividendbelasting gesproken. Ook niet over wat er dan gaat gebeuren met het geld."

Rutte suggereerde dat topmensen vaker in talkshows hun verhaal moeten houden. "Dat zou kunnen", zegt Hommen. Hij wees erop dat niet commissarissen zoals hij, maar bestuursvoorzitters daarvoor de aangewezen personen zijn. Commissarissen houden toezicht op de bedrijven, bestuursvoorzitters hebben de uitvoerende macht.

Volgens Hommen was de sfeer prima op de bijeenkomst met Rutte. "Die was buitengewoon goed, heel constructief. En we hebben nog gelachen. Er was een ontspannen sfeer, waarbij je je mening kon uiten."