Catshuis: 'Meer toenadering bedrijven en maatschappij'

Het bedrijfsleven moet meer verbinding zoeken met de maatschappij. Volgens Haagse bronnen is dat een van de conclusies na overleg op het Catshuis tussen premier Rutte en 16 topmensen van grote bedrijven.

Er is vaker overleg tussen het kabinet en de top van het bedrijfsleven. Naar verluidt ging het vandaag vooral over de verkilde relatie tussen politiek en multinationals. In de politiek is er van links tot rechts vaak veel ergernis over de manier waarop bedrijven naar buiten treden.

Onlangs kwam dat bijvoorbeeld tot uiting in de breed gedeelde irritatie in de Kamer over de witwaspraktijken bij ING, waarover het bedrijf een schikking van 775 miljoen euro trof met het Openbaar Ministerie. Ook vinden Tweede Kamerleden dat het bedrijfsleven te gesloten en in zichzelf gekeerd is.

Toontje van politici

Omgekeerd maakt het bedrijfsleven zich zorgen over de benadering door de politiek. Veel topmensen ergeren zich aan de toon van politici. Die zouden er niet genoeg rekening mee houden dat het bedrijfsleven wel voor werk zorgt.

De deelnemers aan het overleg wilden na afloop weinig zeggen, maar naar verluidt is een gezamenlijke conclusie dat er meer toenadering moet komen en dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld meer met Kamerleden, ook van oppositiepartijen, moet praten. Ook zouden ze vaker bijvoorbeeld in talkshows op de televisie moeten verschijnen om plannen uit te leggen.

Onder de gasten op het Catshuis waren topmensen van bedrijven als Philips, ABN Amro, ING en Heineken. Op de agenda stonden ook onderwerpen als Europa en duurzaamheid.