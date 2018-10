Celstraffen van bijna 4 jaar in grootste beleggingsfraudezaak ooit

De drie mannen die grootschalige beleggingsfraude hebben gepleegd met hun bedrijf Quality Investments moeten de gevangenis in. De rechtbank in Amsterdam heeft de twee hoofdverdachten, Dennis M. en Frank L., veroordeeld tot ruim 3,5 jaar cel. Koen B. kreeg een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De zaak loopt al jaren en is uitgegroeid tot de grootste beleggingsfraudezaak in de Nederlandse geschiedenis. Honderden investeerders hadden in totaal 200 miljoen euro gestoken in een beleggingsproduct dat draaide om levensverzekeringspolissen van mensen die op het punt stonden te overlijden.

Dat product bleek frauduleus te zijn en een groot deel van de beleggers zag zijn geld nooit terug. Quality Investments keerde wel een deel uit van de inleg, om zo het succes van het beleggingsfonds te laten zien en daarmee nog meer beleggers te trekken.

Van de rest van het geld kochten de daders onder meer catamarans, sieraden en diverse huizen over de hele wereld. In 2011 kwam de fraude aan het licht.