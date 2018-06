Beleggen in de dood: grootste beleggingsfraudezaak ooit voor de rechter

Drie catamarans, een vliegtuig, een helikopter, sieraden, een hele rij luxe auto's en een Costa Ricaans voetbalteam: ze zouden allemaal zijn betaald met geld dat op frauduleuze wijze ontfutseld is van vermogende beleggers.

Die dachten dat ze investeerden in een risicoloos en ingenieus beleggingsproduct, dat draaide om levensverzekeringspolissen van mensen die op het punt stonden om te overlijden. Maar de beleggers zelf zagen de 200 miljoen euro die ze inlegden grotendeels niet meer terug. Voor die frauduleuze constructie, wat de grootste beleggingsfraude in de Nederlandse geschiedenis is gaan heten, staan Dennis M. (53), Frank L. (56) en Koen B. (55) op dit moment terecht. Het OM eist tot 5 jaar cel tegen hen.

Aanloop van zes jaar

Het heeft lang geduurd voor het zover kon komen. In 2011 startte het Openbaar Ministerie al met een onderzoek naar de zaak. Het duurde nog zes jaar voordat alle getuigen gehoord konden worden en het bewijs verzameld was. En toen was er nog een jaar nodig om een gaatje in de agenda van de rechtbank van Amsterdam te vinden om de twaalf geplande zittingsdagen in kwijt te kunnen.

Nu ligt er een dikke stapel papieren op de bureaus in de rechtbank. Met die papieren hoopt het OM te kunnen bewijzen dat Dennis, Frank en Koen met hun bedrijf Quality Investments (QI) schuldig zijn aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Speculeren op de dood

Speculeren op wanneer iemand dood gaat, daar draait het om bij QI. Het bedrijf ziet een gat in de markt in speciale beleggingsproducten in de VS die daar op inspelen.

In de VS komt het namelijk regelmatig voor dat mensen die weten dat ze binnenkort zullen overlijden omdat ze terminaal ziek zijn, een voorschot nemen op de uitkering van hun levensverzekering. Op die manier kunnen ze hun geld nog uitgeven, aan medicijnen bijvoorbeeld. Zij verkopen hun verzekering dan aan een belegger. Die geeft ze alvast een zak geld en blijft de premies betalen zolang de polishouder nog leeft. Anders vervalt in de VS het recht op een uitkering bij overlijden.

Het is een gok

Daarmee neemt de belegger een gok: als de terminale polishouder snel overlijdt, hoeft de belegger maar weinig premies te betalen en kan hij zoveel mogelijk van de uitkering bij overlijden zelf houden. Maar blijft de verzekerde toch langer leven dan verwacht, dan moet de belegger die premies blijven betalen en houdt hij minder over van de uiteindelijke uitkering.

Niet geheel risicoloos voor de beleggers dus, maar dat risico is af te kopen. Er zijn bedrijven, herverzekeraars, die in ruil voor een beetje geld aanbieden om de belegger toch geld uit te keren als de polishouder na vier jaar nog niet dood is. Dat biedt "een unieke zekerheid voor beleggers", volgens QI.

Met dat verhaal gaat QI in 2007 de boer op. Onder meer op de Miljonair Fair weten Frank en Dennis vermogende mensen te strikken om hun geld te investeren. Laag risico en gegarandeerd hoge opbrengsten.

Wie de herverzekeraar precies is, laat QI in het midden. Een 'letter of comfort' van Koen, een brief waarin hij zijn vertrouwen als advocaat uitspreekt, helpt twijfelaars over de streep te trekken. Zo'n 200 Nederlanders, 600 Belgen en andere Europeanen leggen in totaal meer dan 200 miljoen in, stelt het OM.