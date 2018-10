'Jihad-opruier' maanden in vizier bij politie, nu voorlopig weer vrij

Een man uit Amsterdam die zou hebben opgeroepen tot het plegen van aanslagen in Nederland, komt volgende week vrij in afwachting van zijn proces. De 27-jarige Mounim A. zou via berichtendienst Telegram honderden filmpjes en plaatjes hebben verspreid van onthoofdingen en martelingen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem onder meer van opruiing, omdat hij minderjarigen tot geweld zou hebben willen aanzetten. Op sociale media zou A. zich Abu Bakr hebben genoemd en het gedachtegoed van de terroristische beweging IS hebben verheerlijkt.

Uit een telefoongesprek dat de politie afluisterde, blijkt hoe hij te werk ging, schrijft Het Parool. "Hij zegt tegen mij: je moet een vrachtwagen pakken, rijd al die mensen omver. Dat is je plicht enzo", zei een tiener uit Amsterdam-Oost in het gesprek met een vriend. "Broer, ik begin op die telefoon helemaal te trippen, broer. Shit, die Abu Bakr is lijp."

Stiekem in de gaten gehouden

Na dit telefoontje probeerde de politie uit te vinden wie deze Abu Bakr is en al snel zijn er aanwijzingen dat het om Mounim A. uit Amsterdam zou gaan. Hij werd daarna meerdere keren geobserveerd, vertelt zijn advocaat Vito Shukrula tegen de NOS. "Dan stapte hij in de bus op weg naar zijn werk en dan stapte er ook een agent in burger in. Die maakte dan stiekem foto's, zodat andere agenten ook wisten wie hij was."

De gemeente Amsterdam volgt bijna zestig geradicaliseerde moslims zoals Mounim A.. In totaal worden in Nederland zeker 160 mensen vanwege hun radicale islamitische ideeën op de voet gevolgd. Zij vallen onder de zogeheten Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme (PGA).

De burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie besluiten in zo'n geval dat de zorgen over iemand zo groot zijn, dat die door meerdere partijen besproken moeten worden. Vervolgens schuiven ook zorginstanties, reclassering en een leerplicht-ambtenaar aan. En soms ook iemand van inlichtingendienst AIVD.