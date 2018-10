'Zeker 160 geradicaliseerde moslims worden door gemeenten gevolgd'

Gemeenten en veiligheidsdiensten houden zeker 160 geradicaliseerde moslims in Nederland actief in de gaten. Vooral in Amsterdam (59), Den Haag (enkele tientallen) en Rotterdam (38) wordt de radicalisering van deze mensen op de voet gevolgd, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Het is voor het eerst dat dit in kaart is gebracht in Nederland.

De individuen die gevolgd worden, vallen onder de Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme (PGA). Sinds 2015 ontvangen meerdere gemeenten jaarlijks zes miljoen euro van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de versterking van deze aanpak. De Volkskrant vroeg cijfers op bij 25 van deze gemeentes. Negen van de 25 gemeentes waren bereid om deze cijfers te geven.

Vooral jongeren die zijn teruggekeerd van de jihadistische strijd in Syrië vallen onder de PGA. Ook jongeren die probeerden uit te reizen, en personen die vergevorderde radicaalislamitische ideeën hebben, worden gevolgd, aldus de krant. Ook links- en rechts-extremisten vallen onder de PGA, maar dit lijkt minder vaak voor te komen.

Terreurcel

De aanpak kwam de afgelopen weken in het nieuws door de arrestatie van de 34-jarige Hardi N. en zes anderen, die onderdeel waren van een terreurcel met vergevorderde ideeën voor een aanslag. Volgens de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, was de arrestatie van deze verdachten mogelijk omdat de gemeente op tijd zorgen uitte over hun gedrag en contacten.

Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Arnhem, Zoetermeer en Gouda krijgen het meeste geld van het ministerie toebedeeld, omdat daar de meeste Syriëgangers en terugkeerders vandaan komen.