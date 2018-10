Snelwegblokkade was 'voor de kinderen', zeggen ze ook buiten rechtbank

Terwijl binnen eerst de Friezen die vorig jaar de A7 blokkeerden terechtstaan en later de anti-zwarte-piet-demonstranten het woord krijgen, staan buiten de rechtbank in Leeuwarden enkele tientallen mensen.

Sommigen al sinds maandag, de eerste zittingsdag van deze zaak die de gemoederen hoog doet oplopen. Zoals de familie Kuipers uit Spijkenisse, die de hele week op een nabijgelegen camping slaapt. "We vinden het een goede actie van de Friezen", zegt José terwijl ze met haar ouders een spandoek vasthoudt met daarop de tekst "Samen sterk, handen af van Zwarte Piet".

Statenlid Jitske Eizema van de Fryske Frijheids Partij noemt de blokkeerders zelfs "de helden van de A7". "Dit valt duidelijk onder de noemer geweldloos verzet". Binnen zal later een geneeskundestudent vertellen dat hij een hersenschudding opliep door de noodstop die de bus waarin hij zat moest maken.

De betogers vinden de Friese verdachten racistisch, laten de sprekers in de zaal weten. "Ze zijn geboren in een land waar alledaags racisme net zo gewoon is als broodtrommels", zegt Mitchell Esajas van stichting Nederland Wordt Beter.

'Veiligheid van de kinderen'

De verdachten zeggen dat ze de betogers enkel wilden tegenhouden voor de veiligheid van de kinderen bij de Sinterklaas-intocht in Dokkum. "Ik heb bijvoorbeeld een eigen bedrijf en doe heel veel handel met mensen uit die landen, Afrika", zegt Sybold H. om te illustreren dat de blokkade niets met racisme te maken heeft. "Ik heb ook donkere mensen in mijn familie", zegt Martin S., die er niets van gelooft dat Kick Out Zwarte Piet een vreedzaam protest voor ogen had.

In een pietenpak en ongeschminkt loopt Darshan Boerema met een vlogcameraatje tussen de toegestroomde mensen. "We leven in een samenleving dus je moet toch op de één of andere manier met z´n allen door een deur kunnen. Anders krijg je dit soort zaken met politie terwijl dat helemaal niet nodig is."

Veel aanwezige Friezen zijn het totaal met hem oneens. Ze zeggen dat Piet zwart moet zijn omdat dat nou eenmaal traditie is. Willy Brouwer uit Leeuwarden noemt de actie van Boerema "een beetje overtollig". "Ik ben op zich geen voorstander van Zwarte Piet. Ik kan me best voorstellen dat je voor of tegen bent, dat maakt helemaal niet uit. Maar waarom nu al in zo´n pak? Doe dat in december als hij al in het land is. Ik vind dit uitdagen."

Morgen is de laatste zittingsdag en komt het Openbaar Ministerie met zijn strafeis.