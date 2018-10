Anti-Zwarte Pietbetogers eisen schadevergoeding in blokkade-zaak

De betogers van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hebben in de rechtbank in Leeuwarden een schadevergoeding geëist. De demonstranten zaten in de bus die in november vorig jaar werd tegengehouden op de A7. Ze zeggen dat de gebeurtenissen diepe indruk hebben gemaakt.

Het is de eerste keer dat de tegenstanders van Zwarte Piet aan het woord komen in de rechtbank. Zij vinden dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is en moet worden afgeschaft. De afgelopen dagen was het eerst de beurt aan een deel van de 34 verdachten die op 18 november 2017 de snelweg blokkeerden. Zij noemden de anti-Zwarte Pietbetogers onruststokers.

De betogers eisen gezamenlijk een schadevergoeding van ruim 7300 euro voor de huur van de bus en schade aan het voertuig. Ze willen verder dat de verdachten een workshop volgen over diversiteit en de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet.