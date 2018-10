11,2 miljoen euro voor Giro 555-actie Sulawesi

De hele dag was er op radio en televisie aandacht voor de nationale actie 'Nederland helpt Sulawesi'. In het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zat een belpanel met bekende en minder bekende Nederlanders om donaties aan te nemen.

Dj Martin Garrix gaf vanmiddag om 12.15 uur het startsein voor de actie. Hij kreeg veel telefoontjes. "Elke persoon die ik tot nu toe heb gesproken is superpositief, superveel liefde", zei hij. Hij vertelde de bellers niet dat ze spraken met de bekende dj. "Ik zeg gewoon: met Martijn, en dan handel ik alles af. Dit draait niet om mij, dit draait om Sulawesi."

Eerste levensbehoeften

Volgens Giro 555-actievoorzitter Marinus Verweij gaat het geld naar zowel de eerste levensbehoeften als naar de wederopbouw op Sulawesi. "De eerste fase van het geld naar de levensbehoeften. Water, medicijnen, voedsel. Als het normale leven weer op gang is gekomen, dan gaan we ook naar de wederopbouwfase kijken en hoe we mensen kunnen ondersteunen. Er is heel veel geld nodig. Alles bij elkaar honderden miljoenen."

Verweij zegt dat de actie zeker leefde in Nederland. "We zijn heel blij met de aandacht die er onder het Nederlands publiek is voor Sulawesi. Er komen hier kinderen hun spaarpot legen, bedrijven doen de verdubbeling van wat werknemers hebben ingezameld, fysiotherapeuten hebben actiegevoerd. We zijn heel happy met de manier waarop Nederland meeleeft met Sulawesi."

Het noordwesten van het Indonesische eiland Sulawesi werd anderhalve week geleden getroffen door een aardbeving en vervolgens een tsunami. Meer dan 2000 mensen zijn om het leven gekomen. Naar schatting 5000 mensen worden vermist. De schade is enorm.