Merkel op bezoek bij Rutte: eensgezind en optimistisch over brexit

De Duitse bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn optimistisch gestemd over de berichten dat de brexit-onderhandelingen goed verlopen. EU-onderhandelaar Michel Barnier zei vandaag dat een akkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittanniƫ binnen handbereik is.

"Het klopt dat heel veel van de kleinere problemen nu stap voor stap worden opgelost", zegt Rutte. "Maar er liggen nog wel een paar grote problemen die we onder ogen moeten zien." Dat gaat over de interne markt, de buitengrenzen en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. "We kunnen voorzichtig optimistisch zijn dat we volgende week dat we stappen kunnen zetten", zegt de premier.

Merkel: "Ik wil graag dat er vooruitgang wordt geboekt maar soms gaat dat niet precies op de thema's die je wilt. Maar ik hoop ook op resultaten volgende week."

Merkel is op bezoek bij Rutte om alle ingewikkelde Europese dossier te bespreken ter voorbereiding op de Europese top van volgende week. Naast brexit is dat ook immigratie. Nederland en Duitsland streven naar "Turkijedeal-achtige afspraken", zoals Rutte ze noemt, met Afrikaanse landen.

'Ik ben niet beschikbaar'

Op de Europese top zullen ook de verijdelde hackoperatie van Rusland en de vergiftigingszaak van de Rus Skripal worden besproken, en of Rusland meer sancties moet worden opgelegd. Merkel: "Dit zijn zeer ernstige kwesties waar we zeker over moeten praten."

In de persconferentie die Merkel en Rutte gaven vroeg een journalist of Merkel de Nederlandse premier ziet zitten als opvolger van Juncker of Tusk. Rutte zei snel in het Duits dat hij voor beide functies niet beschikbaar is. "Er is steeds een Nederlandse politicus die dat zegt, Baudet, maar ik ben niet beschikbaar."