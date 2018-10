Tang wil geen interne PvdA-strijd en maakt plaats voor Timmermans

PvdA-Europarlementariƫr Tang trekt zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor zijn partij bij de Europese verkiezingen. Tang doet een stapje terug, omdat ook Eurocommissaris Timmermans zich als kandidaat heeft gemeld. Tang vindt het niet in het belang van de partij als er een weer een interne strijd komt binnen de PvdA over het lijsttrekkerschap.

De PvdA bewaart na de enorme verkiezingsnederlaag bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar slechte herinnering aan interne debatten tussen kandidaat-lijsttrekkers. De lijsttrekkersstrijd tussen Samsom en Asscher werd destijds door velen gezien als een mislukking.

Spitzenkandidat

Timmermans wil bij de Europese verkiezingen 'Spitzenkandidat' worden voor de Europese sociaaldemocraten, de groep waarvan de PvdA deel uitmaakt in het Europese Parlement. Als Timmermans inderdaad Spitzenkandidat wordt, betekent dat dat de sociaaldemocraten hem naar voren schuiven als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. Maar daarvoor moet hij ook op een nationale lijst staan: daarom heeft hij zich als kandidaat-lijsttrekker gemeld bij de PvdA.

Tang, die nu delegatieleider van de PvdA is in het Europese Parlement, zei vorige maand nog dat hij niet van plan was terug te treden ten faveure van Timmermans. "Ik zou niet zo goed weten waarom ik dat zou overwegen, om eerlijk te zijn. We hebben misschien wel te lang vertrouwd op gezichten, het wordt weer tijd voor een strijdbare sociaal-democratie."

Nu trekt Tang zich dus toch terug. Hij wil wel graag op de kandidatenlijst, maar dan dus niet meer op de eerste plaats. De Europese verkiezingen zijn in Nederland volgend jaar op 23 mei.