Michel Maas beantwoordt vragen over Sulawesi: 'De mensen hier willen eten'

Een ander aspect van de opstelling van Indonesië, is dat niet alle hulpverleners gewenst zijn. Maas: "Er zijn ook al hulpverleners weggestuurd. Nu nog niet veel, maar het gebeurt wel."

Ergens zegt Maas het ook wel te begrijpen. Hij denkt aan de tsunami in Atjeh in 2004, waar hij destijds ook verlag van deed. "Daar waren op een gegeven moment 1200 ngo's bezig en die liepen elkaar voor de voeten. Dat werd slecht gecoördineerd. Ik snap dat de Indonesiërs dat niet willen."

De hulpverleners die mogen blijven, hebben bergen werk te verzetten, ziet Maas. "Er zijn nog gebieden waar niemand is geweest, omdat ze zo afgelegen zijn. Tienduizenden mensen zitten verlegen om eten, drinken, tenten en sanitair. Er is niets in kampen waar mensen worden opgevangen."

Nieuwe huizen

En ook voor de langere termijn is geld en andere hulp nodig. "Op den duur moeten er huizen worden gebouwd. Dus niet herbouwen, maar nieuwe huizen voor die tienduizenden mensen die niets meer hebben."

Michel Maas kwam na een lange reis op 1 oktober aan in de zwaar getroffen stad Palu. In die ruime week dat hij er is, ziet hij al wat verbetering. "Er was geen eten, geen stroom en we sliepen buiten op de binnenplaats van ons hotel."

Kijk hier hoe Maas de eerste dagen is doorgekomen: