Van Veldhoven neemt plan ProRail om overgangen af te sluiten niet serieus

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is niet onder de indruk van het voornemen van ProRail-directeur Eringa om op eigen houtje onbewaakte spoorwegovergangen te gaan sluiten.

"Het is inmiddels traditie dat de heer Eringa in de aanloop naar een Kamerdebat over spoor met allemaal plannetjes in de media verschijnt", laat ze weten. Morgen is er een overleg over het spoor in het parlement.

Eringa hekelt vandaag in De Telegraaf de langzame besluitvorming over de afsluiting van gevaarlijke, onbewaakte overgangen. "De discussies duren veel te lang", en daarom wil hij volgende week beginnen met het geforceerd afzetten van wegen met betonblokken.

Voortdurend bezig

Van Veldhoven neemt de uitspraken van de topman niet echt serieus. "Voor iedereen die een serieus plan heeft om de veiligheid op het spoor te verbeteren, staat mijn deur altijd open." Of ze gaat ingrijpen is niet duidelijk. "Daar willen we niet op vooruitlopen", zegt een woordvoerder.

De staatssecretaris zegt dat ze met allemaal verschillende partijen voortdurend bezig is het spoor veiliger te maken. Onlangs is daar nog 25 miljoen euro voor uitgetrokken.