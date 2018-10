Googles nieuwe telefoon beantwoordt spamtelefoontjes

De functionaliteit zit in eerste instantie alleen in de Pixel 3, de nieuwste telefoon van de techreus, die tijdens een presentatie in New York werd aangekondigd. Later krijgen ook oudere modellen de optie. Geen van Googles Pixel-telefoons zijn momenteel in Nederland verkrijgbaar.

Het bedrijf greep de presentatie ook aan om een nieuw apparaat te lanceren dat het de 'Hub' noemt. Het is in feite de slimme speaker van het bedrijf - die later deze maand in Nederland te koop is - maar dan met een scherm erop gemonteerd. Dat moet het gebruik makkelijker maken. Ook dit apparaat is vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar.

De aankondiging komt een dag nadat Facebook ook een scherm-apparaat presenteerde. Er is wel één groot verschil: het sociale netwerk focust op videobellen, de Hub van Google heeft geen camera. Daarmee kiest Google een andere weg dan Facebook en Amazon, die zijn Echo Show ook een camera heeft meegegeven.