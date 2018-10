'Toondoof' en 'Niet in mijn huis': kritiek op videochat-apparaat Facebook

Daarnaast is het apparaat met je stem te bedienen. Met "Hey Portal" kun je iemand bellen. Degene die je belt hoeft niet hetzelfde apparaat in huis te hebben, het werkt ook met de videobelfunctie in Messenger. Ook heeft Facebook de slimme assistent van Amazon geïntegreerd. Daarmee kun je bijvoorbeeld om het weerbericht vragen.

Er kan overigens ook een hele hoop niet: zoals YouTube kijken, surfen via een webbrowser, en WhatsApp en Instagram zijn niet ingebouwd. Zelfs het nieuwsoverzicht van Facebook en ook berichtendienst Messenger zijn in geen velden of wegen te bekennen, schrijft techsite The Verge.

Vragen over privacy

In het persbericht benadrukt Facebook dat het zich bewust is van de privacyvraagstukken. Zo zegt het bedrijf dat het mogelijk is om de camera en microfoon uit te schakelen. Ook kan de camera worden afgeschermd en is het mogelijk om een beveiligingscode in te stellen.

Facebook zegt bovendien dat het niet meekijkt of meeluistert met de gesprekken; de videogesprekken zijn daarnaast versleuteld. Ten slotte benadrukt het bedrijf dat Portal alleen wordt geactiveerd nadat de gebruiker "Hey Portal" zegt.

Nu is Facebook niet de enige die een dergelijke apparaat aanbiedt. De Portal concurreert direct met de Amazon Echo Show en naar verluidt met een product dat Google dit jaar zou willen aankondigen. En ook bij de apparaten van Amazon en Google worden kritische vragen gesteld; moet je wel willen dat een bedrijf zo in je huis aanwezig is?

Dat komt uiteindelijk aan op vertrouwen. Vertrouw je erop dat het bedrijf inderdaad alleen 'luistert' of 'meekijkt' nadat het wordt geactiveerd? En juist dat - vertrouwen - is iets dat bij het grootste sociale netwerk nogal in het geding is, de laatste tijd.