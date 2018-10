Na Amazon gaat ook Google zijn 'slimme' speaker hier verkopen

Tot nu toe zijn slimme speakers een onderbelichte categorie in Nederland. Maar dat kan gaan veranderen. Google gaat vanaf eind deze maand zijn slimme speakers in Nederland verkopen. Amazon deed dat al, maar er is een belangrijk verschil: die van de zoekgigant spreekt Nederlands. Tegen die van Amazon moet je Engels praten.

Google heeft dus een voorsprong. Het is daarmee een eerste echte test of er in Nederland behoefte is aan een Nederlandse sprekende slimme speaker in je huiskamer, slaapkamer of keuken.

Smartphone in broekzak laten

Het idee van een dergelijke speaker is dat je er vragen aan kunt stellen, in plaats van dat je zaken moet opzoeken via je telefoon. Denk aan het oproepen van het weerbericht, het checken van je agenda of het doen van boodschappen. Albert Heijn gaat de slimme speakers van Google in zijn winkels verkopen.

Aan de ontwikkeling van slimme speakers wordt al een aantal jaar gewerkt. Amazon was de eerste die hiermeeop de proppen kwam; dat was in 2014. In 2016 sloot Google zich aan. Volgens onderzoek van Canalys heeft de zoekgigant de webwinkel in een jaar tijd ingehaald.