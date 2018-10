Raad onderzoekt toelatingseisen bijzondere voertuigen na ongeval Oss

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen op de openbare weg worden toegelaten. Aanleiding is het ongeval vorige maand met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen en een kind en begeleidster zwaargewond raakten.

De Raad wil nagaan hoe de veiligheid bij de toelating van de voertuigen wordt meegewogen. Naast de Stint, die valt onder de categorie bijzondere bromfietsen, zal ook de toelating van andere bijzondere voertuigen onder de loep worden genomen.

Direct na het ongeval in Oss begon de Raad al een verkennend onderzoek. Het bredere onderzoek naar de toelatingseisen is een vervolg daarop. De Raad blijft ook betrokken bij de lopende onderzoeken van andere partijen die de oorzaak van het ongeval in Oss proberen vast te stellen.

Vorige week besloot minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dat Stints voorlopig niet meer de openbare weg op mogen. Een kinderdagverblijf uit Almere stapte daarop naar de rechter.