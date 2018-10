Dieselverbod volgend jaar ook in Berlijn van kracht

Vanaf volgend jaar zijn in verschillende straten in Berlijn geen vervuilende diesels meer toegestaan, heeft de bestuursrechter besloten. Als de luchtkwaliteit in de Duitse hoofdstad op 31 maart 2019 niet aan de norm voldoet, dan komt er in zeker elf straten een verbod op de vervuilende wagens. Het gaat onder meer over belangrijke doorgangswegen in het centrum.

Deutsche Umwelthilfe eiste een dieselverbod in de hele binnenstad. De rechter heeft het voorlopig beperkt tot 15 kilometer aan straten. Het verbod geldt voor alle diesels ouder dan drie jaar, Euro 5-norm of minder.

Hamburg, Stuttgart en Frankfurt

Berlijn is de volgende in een reeks steden waar de strenge regels gaan gelden. In Hamburg riskeer je sinds dit voorjaar 25 euro boete als je met je diesel door een verboden zone rijdt. Het verbod geldt daar maar in twee straten.

In Stuttgart en Frankfurt zijn de diesels vanaf begin volgend jaar in een veel groter gebied niet meer welkom. Milieuorganisaties hebben in zeker twintig andere steden rechtszaken aangespannen om hetzelfde voor elkaar te krijgen.

Inruilpremie

Begin vorige week presenteerde de Duitse regering het langverwachte dieselplan. Daarin wordt eigenaren van een oude diesel een inruilpremie van gemiddeld 6000 euro beloofd als ze hun auto voor een nieuwer, schoner model inruilen.

Mensen die een nieuwe auto ondanks de premie niet kunnen betalen, zouden hun auto gratis moeten kunnen laten ombouwen. Over wie dat betaalt, is tot nu toe nog geen akkoord bereikt.

Op dit moment rijden zo'n 200.000 Berlijners in een diesel ouder dan 2015. Of die ook in aanmerking komen voor en omruil- of ombouwactie is nog niet duidelijk. Ook voor toeristen zal het dieselverbod gelden. Die kunnen waarschijnlijk niet anders dan omrijden.