Politie Delft verscherpt toezicht na schietincident voor coffeeshop

De politie heeft het toezicht in het centrum van Delft verscherpt naar aanleiding van het schietincident gisteren voor een coffeeshop. Op verschillende plaatsen worden permanent bemande politieauto's geplaatst, meldt het Openbaar Ministerie.

Gisteren vond in de Breestraat kort na 05.00 uur een schietincident plaats. Twee mannen op een scooter stopten voor coffeeshop The Game. Een van hen stapte af en haalde iets tevoorschijn "wat eruit zag als een vuurwapen", meldt het OM. Toen hij het voorwerp op de coffeeshop richtte, greep een politieagent in die in een onherkenbare politieauto langsreed.

De agent schoot meerdere keren. Het is nog niet duidelijk of hierbij een verdachte is geraakt. Het tweetal sloeg op de scooter op de vlucht.

Gisterochtend overleed een 18-jarige man in een Zoetermeers ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwond. Het OM kan niet bevestigen dat het om een van de twee verdachten gaat en onderzoekt of er een verband bestaat. Ook wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar het schieten door de agent.

The Game

Coffeeshop The Game werd meerdere keren gesloten na een schietincident. In mei en september werd de coffeeshop onder vuur genomen. Ook op andere plaatsen in het centrum waren er de afgelopen maanden beschietingen.

De burgemeester van Delft liet weten dat er veel capaciteit is ingezet om onderzoek te doen naar de achtergrond van de incidenten.