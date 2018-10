Weer incident bij coffeeshop Delft, politie opent vuur

De politie heeft vanmorgen in het centrum van Delft op iemand geschoten. Daarna is die persoon gevlucht. De schietpartij was bij coffeeshop The Game, waar dit jaar al vaker is geschoten.

Rond 05.00 uur kreeg de politie een melding dat er iemand met een wapen in de Breestraat zou staan. Toen de politie aankwam, ging de verdachte ervandoor. De persoon stopte niet toen agenten begonnen te schieten, meldt Omroep West.

De Breestraat is afgesloten. Er staan agenten met kogelwerende vesten. Voor zover bekend is de verdachte nog niet gevonden.

The Game werd meerdere keren gesloten na schietincidenten. De burgemeester van Delft zegt dat er "veel capaciteit" op het onderzoek naar de achtergronden van de schietincidenten zit. "We moeten linksom of rechtsom duidelijk krijgen wat er aan de hand is."