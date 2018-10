Remy het leeuwtje vermoedelijk gekocht bij circus

Volgens Stichting AAP is Remy bij een circus gekocht door een man uit Wallonië. "Het circus heeft een aantal leeuwtjes gefokt. Een van die leeuwtjes is verkocht aan een Belgische dierenverzamelaar", zegt Van Gennep. De Belg had volgens Van Gennep ook andere wilde dieren, zoals een aap en een wasbeer.

Best onhandig

In België mogen circussen sinds 2014 geen wilde dieren als leeuwen, tijgers en olifanten gebruiken. Sinds 2015 is het ook in Nederland verboden. In beide landen is het ook strafbaar om een leeuw als huisdier te houden.

De Belgische autoriteiten hielden de dierenverzamelaar al een tijd in de gaten en stonden op het punt om in te grijpen. Daar kreeg de man waarschijnlijk lucht van. "Hij heeft het leeuwtje daarom aan een Nederlander gegeven. Die is met het welpje in de auto gestapt en naar Nederland gereden."

Volgens Van Gennep heeft de Nederlander zich onderweg waarschijnlijk bedacht. "Hij moet gedacht hebben dat zo'n leeuwenwelp eigenlijk best onhandig is, en heeft het dier langs de kant van de weg gezet."

Internationale handel

Volgens Stichting AAP komt het vaker voor dat een circus leeuwen fokt, bijvoorbeeld voor verzamelaars of fotosessies. De regelgeving verschilt per Europees land. Volgens Van Gennep is het hoog tijd voor een algeheel Europees verbod op wilde dieren in het circus.

"In België en Nederland zijn wilde dieren in het circus al verboden, maar in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland is het totaal niet geregeld", vertelt Van Gennep. "De handel in dieren is een internationale handel. Het is dus eigenlijk ondenkbaar dat je zoiets op nationaal niveau kan oplossen. "

Remy is nu dus ondergebracht bij Stichting Leeuw. Als alles goed gaat mag het leeuwtje naar een natuurgebied in Afrika.