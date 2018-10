Vechtende rappers Booba en Kaaris veroordeeld

De Franse rappers Booba en Kaaris, die begin augustus met elkaar op de vuist gingen in de vertrekhal van de Parijse luchthaven Orly, zijn allebei veroordeeld tot anderhalf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Ook moeten beide veertigers een boete van 50.000 euro betalen. Ze waren niet aanwezig in de rechtbank van Créteil om hun straf te horen.

De straf is hoger dan de eis. De openbaar aanklager had een jaar voorwaardelijk geëist.

Ook hun entourages bemoeiden zich met de ruzie, waardoor een massale vechtpartij ontstond, die leidde tot vertragingen in het vliegverkeer.

Booba, die in Frankrijk enorm populair is, hielp Kaaris aan het begin van zijn carrière in het zadel en de twee werkten een tijd samen. Na enige tijd raakten de twee in onmin.