Vechtpartij tussen Franse rappers veroorzaakt chaos op vliegveld

Op vliegveld Orly bij Parijs heeft het vliegverkeer vertraging opgelopen door een vechtpartij tussen twee Franse rappers.

De rappers Booba en Kaaris waren allebei op weg naar Barcelona, waar ze los van elkaar zouden optreden. Om een nog onbekende reden vlogen de twee elkaar in de haren. Ook de entourage bemoeide zich ermee, waardoor een massale vechtpartij uitbrak in de vertrekhal.

Er ontstond een dusdanige chaos dat het luchthavenpersoneel de vertrekhal tijdelijk moest sluiten. Een paar vluchten liepen tot een half uur vertraging op. De twee rappers en negen anderen zijn gearresteerd.

Booba, die in Frankrijk enorm populair is, hielp Kaaris aan het begin van zijn carrière in het zadel en de twee werkten een tijd samen. Na enige tijd raakten de twee in onmin.