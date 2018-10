Rob Jetten nieuwe fractievoorzitter D66

Rob Jetten is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. De fractie wees hem aan als opvolger van Alexander Pechtold. Die kondigde zaterdag aan dat hij vandaag opstapt als Kamerlid en als partijleider. Er waren meer kandidaten, maar volgens Jetten is hij "na een goed gesprek" in de fractie unaniem gekozen.

Gisteren was er een zogenoemde biechtstoelprocedure, waarin kandidaten hun belangstelling konden uitspreken of hun voorkeur voor iemand anders.

Geen partijleider

De nieuwe fractievoorzitter is niet automatisch de nieuwe partijleider. Die wordt later gekozen en daar zouden zich ook kandidaten van buiten de Kamer voor kunnen melden. Jetten sluit niet uit dat hij later in zal zijn voor het partijleiderschap, maar daar wil hij niet op vooruitlopen.

Jetten is 31 jaar. Hij zit anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Hij voert onder meer het woord over Economische Zaken en democratische vernieuwing. Eerder was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. Ook werkte hij bij ProRail.

Eigen onderwerpen

Ook onder leiding van Jetten wil D66 zich houden aan de afspraken met VVD, CDA en ChristenUnie. "Maar waar mogelijk zullen we onze eigen onderwerpen agenderen", zei de nieuwe fractievoorzitter.

Jetten benadrukte dat hij er veel zin in heeft om het "boegbeeld" Pechtold op te volgen. Hij zei ook dat hij Kamerlid voor D66 is geworden, omdat hij zich wil inzetten voor een schonere wereld, waar mensen zichzelf kunnen zijn. "En ik ben erg blij dat ik daar nu als fractievoorzitter een bijdrage aan kan leveren." Op de vraag of hij niet erg jong is, antwoordde hij dat mensen hem op zijn daden moeten beoordelen.